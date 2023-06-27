Монтаж подъёмников для маломобильных граждан завершается в подземных переходах в Великих Луках

18:19, 27 июня 2023, ПАИ

Монтаж подъёмных платформ для маломобильной категории граждан находится на финальной стадии в подземных пешеходных переходах в Великих Луках, сообщает Luki-News.

После их установки объект будет полностью введён в эксплуатацию.

Отметим, что подрядные организации в настоящее время устраняют замечания, которые выявил заказчик.

Ранее врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов ответил на вопрос, связанный с провалом дороги на перекрёстке Ленина – Дьяконова.