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Общество

Монтаж подъёмников для маломобильных граждан завершается в подземных переходах в Великих Луках

Фото здесь и далее: Telegram-канал Luki-News

Монтаж подъёмных платформ для маломобильной категории граждан находится на финальной стадии в подземных пешеходных переходах в Великих Луках, сообщает Luki-News.

После их установки объект будет полностью введён в эксплуатацию.

Отметим, что подрядные организации в настоящее время устраняют замечания, которые выявил заказчик.

Ранее врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов ответил на вопрос, связанный с провалом дороги на перекрёстке Ленина – Дьяконова.

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