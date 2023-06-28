Два серебра и золото завоевали дедовичские спортсмены на XXII Псковской регате
Гребцы из Дедовичей заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по академической гребле «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко, которые прошли в Пскове. Об этом пишет газета «Коммуна» со ссылкой на тренера команды Андрея Сидоркевича.
«В первый день Максим Матвеев в классе лодок одиночек занял второе место, уступив победу гребцу из Санкт-Петербурга, и завоевал серебряную медаль. В классе лодок четвёрка парная девушки до 17 лет с загребной Алисой Веселовой уверенно финишировали вторыми вслед за девушками из Великого Новгорода», – отметил тренер.
По его словам, в составе дедовичской четвёрки были Алиса Веселова, Ульяна Фицай, Алена Смоленцева и Ксения Радионова.
«В финале парных четвёрок среди юношей до 17 лет на дистанции 1000 м гребцы превзошли сами себя. В финале «А» в борьбу за 1–6 место вышли команды из Дедовичей, Пскова, Новгорода, Новгородской области, Санкт-Петербурга, Тверской области. Спортсмены из Дедовичей в напряжённой борьбе завоевали золотые медали», – рассказал Андрей Сидоркевич.
Состав «золотой» четвёрки: загребной – Максим Матвеев, Иван Голубев, Артем Федоров, Дмитрий Мутовин.
«О накале борьбы говорит тот факт, что команда из Пскова проиграла Дедовичам меньше секунды», – заключил тренер.
Напомним, Всероссийские соревнования «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко прошли в Пскове. Мероприятия стартовали 25 июня и продолжались до 27 числа. Соревнования проводились уже 22-й раз. На соревнования заявилось более 200 спортсменов из десяти регионов России. Участие в мероприятии приняли гребцы от 15 до 17 лет. Спортсменов оценивали судьи с всероссийским статусом. Фоторепортаж с первого дня соревнований смотрите по ссылке.