Два серебра и золото завоевали дедовичские спортсмены на XXII Псковской регате

00:43, 28 июня 2023, ПАИ

Гребцы из Дедовичей заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по академической гребле «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко, которые прошли в Пскове. Об этом пишет газета «Коммуна» со ссылкой на тренера команды Андрея Сидоркевича.

«В первый день Максим Матвеев в классе лодок одиночек занял второе место, уступив победу гребцу из Санкт-Петербурга, и завоевал серебряную медаль. В классе лодок четвёрка парная девушки до 17 лет с загребной Алисой Веселовой уверенно финишировали вторыми вслед за девушками из Великого Новгорода», – отметил тренер.

По его словам, в составе дедовичской четвёрки были Алиса Веселова, Ульяна Фицай, Алена Смоленцева и Ксения Радионова.

«В финале парных четвёрок среди юношей до 17 лет на дистанции 1000 м гребцы превзошли сами себя. В финале «А» в борьбу за 1–6 место вышли команды из Дедовичей, Пскова, Новгорода, Новгородской области, Санкт-Петербурга, Тверской области. Спортсмены из Дедовичей в напряжённой борьбе завоевали золотые медали», – рассказал Андрей Сидоркевич.

Состав «золотой» четвёрки: загребной – Максим Матвеев, Иван Голубев, Артем Федоров, Дмитрий Мутовин.

«О накале борьбы говорит тот факт, что команда из Пскова проиграла Дедовичам меньше секунды», – заключил тренер.

Напомним, Всероссийские соревнования «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко прошли в Пскове. Мероприятия стартовали 25 июня и продолжались до 27 числа. Соревнования проводились уже 22-й раз. На соревнования заявилось более 200 спортсменов из десяти регионов России. Участие в мероприятии приняли гребцы от 15 до 17 лет. Спортсменов оценивали судьи с всероссийским статусом. Фоторепортаж с первого дня соревнований смотрите по ссылке.