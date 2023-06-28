Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Повороты налево запретили на улице Юности в Пскове

На улице Юности в Пскове обновили разметку, сообщает телеграм-канал «Псков. За рулём».

Фото: телеграм-канал «Псков.За рулём»

«Ничего нового не скажу, но поворотов налево на Линейную и к лицею № 21 нет», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новая разметка появится на дорогах Псковской области до ноября 2024 года. 

В конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

Кроме того, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, Михаил Ведерников напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень. Глава региона также сообщил, что прорабатывается возможность ремонта автовокзала в Великих Луках.

Отметим, что финансирование дорожной отрасли в регионе с 2018 по 2022 год увеличилось в 2,5 раза: с 5,3 до 12,74 млрд рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июня 2023

Наталье Ильиной присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»
28 июня 2023

Ошибки проекта очистных сооружений в Порхове подтвердили эксперты
28 июня 2023

Гроза и порывистый ветер ожидаются завтра в Псковской области
28 июня 2023

Псковская делегация принимает участие в форуме регионов России и Белоруссии в Уфе
28 июня 2023

8 из 10 псковичей считают себя счастливыми – опрос
28 июня 2023

Повороты налево запретили на улице Юности в Пскове

28 июня 2023

До 26 градусов прогреется воздух в Пскове 28 июня
28 июня 2023

Соблюдение правил парковки в Пскове будет контролировать «Дозор»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...