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Общество

Роспотребнадзор рассказал об итогах замеров концентрации паров ртути на улице Индустриальной в Пскове

По итогам проведенной специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области проверки пары ртути в воздухе на улице Индустриальной обнаружены не были. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

В ведомстве пояснили, что отбор и исследование проб атмосферного воздуха провели 27 июня в промышленной зоне Пскова на улице Индустриальной, 28. 

Ранее сообщалось, что на тротуаре части улицы Индустриальной в Пскове разлилась ртуть. Прокуратура взяла ход проверки факта обнаружения ртути под контроль.

Глава Пскова Борис Елкин поблагодарил спецслужбы за оперативное проведение всех необходимых мероприятий по ликвидации последствий разлива ртути.

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