Роспотребнадзор рассказал об итогах замеров концентрации паров ртути на улице Индустриальной в Пскове
По итогам проведенной специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области проверки пары ртути в воздухе на улице Индустриальной обнаружены не были. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что отбор и исследование проб атмосферного воздуха провели 27 июня в промышленной зоне Пскова на улице Индустриальной, 28.
Ранее сообщалось, что на тротуаре части улицы Индустриальной в Пскове разлилась ртуть. Прокуратура взяла ход проверки факта обнаружения ртути под контроль.
Глава Пскова Борис Елкин поблагодарил спецслужбы за оперативное проведение всех необходимых мероприятий по ликвидации последствий разлива ртути.
Роспотребнадзор рассказал об итогах замеров концентрации паров ртути на улице Индустриальной в Пскове