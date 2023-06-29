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Спорт

Чемпионат по лыжероллерам в Великих Луках перенесли на 30 июня

Чемпионат и первенство города Великие Луки по лыжероллерам перенесли на 30 июня 2023 года, сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Соревнования будут проводиться в Центре подготовки велосипедистов в Зеленой Зоне (ул. Фурманова, 83). С 15:00 до 16:00 будет работать мандатная комиссия, в 16:00 начнётся заседание судейской коллегии и выдача номеров.

Начало соревнований запланировано на 16:30.  Стиль передвижения участников - классический. Старт раздельный - через 30 секунд. 

Напомним, 22 июня чемпионат и первенство Великих Лук по лыжероллерам перенесли из-за погодных условий

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