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Общество

Владимир Путин оценил темпы развития туризма в России

Развитие туризма в России идёт хорошими темпами, но важно не отклоняться от намеченных целей и планов. Об этом в среду, 28 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.

Фото: Изборский музей

«Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в целом идёт хорошими темпами. Вместе с тем, безусловно, важно не отклоняться от намеченных целей, планов, не только контролировать сроки, но и качество решения поставленных задач», – приводит слова президента РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что это касается вопросов строительства дорог, расширения пунктов пропуска, ввода капитальных и быстровозводимых модульных гостиниц.

Ранее сообщалось, что география туристов, приезжающих в Псковскую область, изменилась. В регион приезжают гости не только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области: активно посещать Псковскую область стали жители Сочи, Архангельска и Мурманска. 

Туристический поток в регион за последние шесть лет увеличился на 16,7 %. Количество экскурсантов в 2022 году составило более 2 млн туристов, что на 46 % больше, чем в 2021 году. В 2023 году регион вошёл в пятерку субъектов России с растущей популярностью среди туристов. Кроме того, Псковская область продолжает претендовать на роль одного из центров российского событийного туризма.

Отметим, в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.

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