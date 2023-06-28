Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как будет работать мобильный комплекс «Дозор», рассказали псковичам

Автомобиль с мобильным комплексом «Дозор» будет курсировать по определённому маршруту, составленному на основании жалоб псковичей. Об этом  в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107,1 FM) сообщила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Маршруты будут прокладываться, как правило, на основании жалоб жителей нашего города. И, конечно, из нашей практики, которая формировалась годами. Маршруты буду составляться каждый день, после чего машины будут выезжать по конкретным адресам, где будут фиксировать данные нарушения», – пояснила Наталья Симонова.

Она также отметила, что на данный момент это только пилотный проект и нужно посмотреть, насколько мобильный комплекс будет продуктивен и как он себя покажет в работе. 

«Если проект себя хорошо зарекомендует, <...> вполне возможно, мы приобретём его себе, и он будет работать на постоянной основе. Уже в дальнейшем с его помощью мы сможем фиксировать не только факты парковки на зелёных зонах, но и иные нарушения, которые будут допускаться в сфере благоустройства», – подчеркнула начальник контрольного управления. 

Ранее сообщалось, что на улицах Пскова запустили пилотный проект компании «Ангелы IT» по использованию мобильных комплексов «Дозор». Об особенностях мобильного комплекса и о том, как он улучшит комфортную среду города, читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июня 2023

В университетском сквере ПсковГУ появился первый в области сирингарий
28 июня 2023

Как будет работать мобильный комплекс «Дозор», рассказали псковичам
28 июня 2023

Главное преимущество мобильного комплекса «Дозор» назвали в администрации Пскова
28 июня 2023

Акция «Каникулы с Общественным советом» прошла в Пскове
28 июня 2023

Высокие баллы по результатам ЕГЭ набрали выпускники в Великих Луках
28 июня 2023

Пешеходная зона появится у церкви Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья в Пскове
28 июня 2023

Жалобы псковичей в сфере ЖКХ обсудили на «Серебряном дожде». Главное
28 июня 2023

Пробы воды в двухстах точках по всей Псковской области ежемесячно берёт Роспотребнадзор

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...