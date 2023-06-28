Как будет работать мобильный комплекс «Дозор», рассказали псковичам

23:28, 28 июня 2023, ПАИ

Автомобиль с мобильным комплексом «Дозор» будет курсировать по определённому маршруту, составленному на основании жалоб псковичей. Об этом в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107,1 FM) сообщила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова.

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«Маршруты будут прокладываться, как правило, на основании жалоб жителей нашего города. И, конечно, из нашей практики, которая формировалась годами. Маршруты буду составляться каждый день, после чего машины будут выезжать по конкретным адресам, где будут фиксировать данные нарушения», – пояснила Наталья Симонова.

Она также отметила, что на данный момент это только пилотный проект и нужно посмотреть, насколько мобильный комплекс будет продуктивен и как он себя покажет в работе.

«Если проект себя хорошо зарекомендует, <...> вполне возможно, мы приобретём его себе, и он будет работать на постоянной основе. Уже в дальнейшем с его помощью мы сможем фиксировать не только факты парковки на зелёных зонах, но и иные нарушения, которые будут допускаться в сфере благоустройства», – подчеркнула начальник контрольного управления.

Ранее сообщалось, что на улицах Пскова запустили пилотный проект компании «Ангелы IT» по использованию мобильных комплексов «Дозор». Об особенностях мобильного комплекса и о том, как он улучшит комфортную среду города, читайте здесь.