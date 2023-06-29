ВИДЕО. Гроза и ливень накрыли Псков

17:44, 29 июня 2023, ПАИ

Гроза и ливень накрыли Псков сегодня, 29 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее псковские метеорологи предупреждали об опасном погодном явлении сегодня днём. В ГУ МЧС России по Псковской области сообщали, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Напомним, что 22 июня в Псковской области было объявлено штормовое предупреждение. Одним из последствий непогоды стало падение деревьев, также несколько улиц Пскова оказались затоплены после ливня.