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Общество

ВИДЕО. Гроза и ливень накрыли Псков

Гроза и ливень накрыли Псков сегодня, 29 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее псковские метеорологи предупреждали об опасном погодном явлении сегодня днём. В ГУ МЧС России по Псковской области сообщали, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Напомним, что 22 июня в Псковской области было объявлено штормовое предупреждение. Одним из последствий непогоды стало падение деревьев, также несколько улиц Пскова оказались затоплены после ливня.

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