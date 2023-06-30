Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В России переведут документы об отношениях между Псковом и Ганзейским союзом

Документы, связанные с отношениями между Великим Новгородом, Псковом и Ганзейским союзом немецких торговых городов, планируют перевести при поддержке Российского научного фонда. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Перевод документов будет осуществляться по гранту РНФ № 23-18-00402 по теме проекта «Новгород, Псков и Ганза в XV веке в новгородско-ганзейских документах». За участие в подготовке и проверке первоначальных вариантов транскрипции и переводе новгородско-ганзейских документов, лингвистическое консультирование переводов и техническое сопровождение проекта заказчик заплатит более пятисот тысяч рублей. 

Цена сформирована на основании заявки, поддержанной Российским научным фондом, а также соглашения между Российским научным фондом, ИРИ РАН и руководителем научного коллектива Павлом Лукиным. Еще 460 тысяч рублей будет потрачено на работу по проверке первоначальных переводов новгородско-ганзейских документов и техническое сопровождрение проекта.

Как сообщается на сайте Российского научного фонда, результатами проекта должны стать подготовленная подборка новгородско-ганзейских документов 1410-1423 гг., написание развёрнутых историко-лингвистических комментариев к немецкоязычным документам для готовящегося издания «Грамот Великого Новгорода и Пскова»; написание ряда статей и других научных работ на основании новгородско-ганзейских документов и их сопоставления с другими типами источников, посвящённых неизученным и спорным вопросам истории Новгорода и Пскова.

«Предпринятые недавно в отечественной историографии попытки издания новгородско-ганзейских документов по иным принципам вызвали справедливую критику в научном сообществе, что делает ещё более актуальным корректное с научной точки зрения изучение и издание этих источников», — подчеркнули сотрудники фонда. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 июня 2023

Определён состав жюри на финал конкурса «Живое пушкинское слово» в Пскове
30 июня 2023

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко посетил Псковский музей
30 июня 2023

Псковичи еще могут купить билеты на концерт «Лавандовая ночь» в «Покровском»
29 июня 2023

Программу кинофестиваля «Западные ворота» обсудили на «Серебряном дожде». Главное
29 июня 2023

«Казнь», южнокорейские драмы и киноклуб: что посмотреть на фестивале «Западные ворота»
29 июня 2023

Артисты из России и Белоруссии выступят на Кургане Дружбы 2 июля
29 июня 2023

Разработан проект реставрации найденных в Псково-Печерском монастыре керамид

29 июня 2023

О суевериях изборских рыбаков рассказали в музее

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...