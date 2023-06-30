В России переведут документы об отношениях между Псковом и Ганзейским союзом

11:32, 30 июня 2023, ПАИ

Документы, связанные с отношениями между Великим Новгородом, Псковом и Ганзейским союзом немецких торговых городов, планируют перевести при поддержке Российского научного фонда. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Перевод документов будет осуществляться по гранту РНФ № 23-18-00402 по теме проекта «Новгород, Псков и Ганза в XV веке в новгородско-ганзейских документах». За участие в подготовке и проверке первоначальных вариантов транскрипции и переводе новгородско-ганзейских документов, лингвистическое консультирование переводов и техническое сопровождение проекта заказчик заплатит более пятисот тысяч рублей.

Цена сформирована на основании заявки, поддержанной Российским научным фондом, а также соглашения между Российским научным фондом, ИРИ РАН и руководителем научного коллектива Павлом Лукиным. Еще 460 тысяч рублей будет потрачено на работу по проверке первоначальных переводов новгородско-ганзейских документов и техническое сопровождрение проекта.

Как сообщается на сайте Российского научного фонда, результатами проекта должны стать подготовленная подборка новгородско-ганзейских документов 1410-1423 гг., написание развёрнутых историко-лингвистических комментариев к немецкоязычным документам для готовящегося издания «Грамот Великого Новгорода и Пскова»; написание ряда статей и других научных работ на основании новгородско-ганзейских документов и их сопоставления с другими типами источников, посвящённых неизученным и спорным вопросам истории Новгорода и Пскова.

«Предпринятые недавно в отечественной историографии попытки издания новгородско-ганзейских документов по иным принципам вызвали справедливую критику в научном сообществе, что делает ещё более актуальным корректное с научной точки зрения изучение и издание этих источников», — подчеркнули сотрудники фонда.