Помощник президента РФ Андрей Фурсенко посетил Псковский музей
Псковский музей-заповедник посетил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Вместе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой они прошлись по музейным залам. Экскурсию для них провела генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Гости посетили экспозицию «Культура и искусство древнего Пскова» в главном здании музея, залы Картинной галереи и Поганкиных палат. Светлана Мельникова рассказала об истории и богатейшем культурном наследии Псковской земли на примере уникальных экспонатов, хранящихся в музее.
Помимо этого, генеральный директор рассказала Андрею Фурсенко о недавно завершившейся реставрации объектов музейного квартала, а также о ближайших планах по освоению новых экспозиционно-выставочных пространств, которые музейщики получили после реставрационных работ.
Напомним, что сегодня помощник президента РФ Андрей Фурсенко прибыл в Псковскую область с рабочим визитом. В рамках поездки он также посетил ПсковГУ.
Сотрудника ПсковГУ и медсестру городской поликлиники наградят медалью «За заслуги перед Псковом»