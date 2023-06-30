Помощник президента РФ Андрей Фурсенко посетил Псковский музей

14:37, 30 июня 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник посетил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Вместе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой они прошлись по музейным залам. Экскурсию для них провела генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Гости посетили экспозицию «Культура и искусство древнего Пскова» в главном здании музея, залы Картинной галереи и Поганкиных палат. Светлана Мельникова рассказала об истории и богатейшем культурном наследии Псковской земли на примере уникальных экспонатов, хранящихся в музее.

Помимо этого, генеральный директор рассказала Андрею Фурсенко о недавно завершившейся реставрации объектов музейного квартала, а также о ближайших планах по освоению новых экспозиционно-выставочных пространств, которые музейщики получили после реставрационных работ.

Напомним, что сегодня помощник президента РФ Андрей Фурсенко прибыл в Псковскую область с рабочим визитом. В рамках поездки он также посетил ПсковГУ.