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Культура

С 4 июля можно будет получить пригласительные на кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове

Пригласительные билеты на торжественную церемонию открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно получить в кассе филармонии 4 июля с 11:00, сообщается в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: телеграм-канал ТКД Псковской области

Церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота» состоится в БКЗ Псковской областной филармонии 7 июля в 17:30.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

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