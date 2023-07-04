С 4 июля можно будет получить пригласительные на кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове

15:43, 03 июля 2023, ПАИ

Пригласительные билеты на торжественную церемонию открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно получить в кассе филармонии 4 июля с 11:00, сообщается в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Церемония открытия кинофестиваля «Западные ворота» состоится в БКЗ Псковской областной филармонии 7 июля в 17:30.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.