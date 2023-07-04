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Общество

О парк-отеле «Креневка» поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Соучредитель и инвестор проекта «Парк-отель Креневка» Виктор Скибин, а также руководитель проекта Евгений Шишкин стали гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • туристический поток в Пушкинских Горах составляет от 400 тысяч до 600 тысяч человек в год. И эта цифра продолжает увеличиваться, что говорит о большом потенциале для реализации различных бизнес-проектов в гостиничном бизнесе;
  • в Пушкинских Горах инвесторы из Петербурга построят современную базу отдыха. Территория парк-отеля составляет порядка 45 гектаров. Объект расположится в живописном месте Пушкинских Гор, неподалёку от ключевых усадеб заповедника;
  • парк-отель будет возведён из так называемых легковозводимых стальных конструкций, которые производит одно из крупнейших в этой сфере предприятий Петербурга. На территории Псковской области завод уже открыл сборочный цех по производству таких конструкций. Специалисты фабрики начали обучать персонал. В дальнейшем здесь планируется выпускать автодома и автобани;
  • одна из главных «фишек» парк-отеля – уникальный гигантский водяной видеоэкран. Он будет расположен в видовом ресторане гостиницы над прудом. Размеры экрана составляют 18 на 36 метров: устройство создаёт фон из мельчайших частиц воды, на который лазерами проецируется изображение. Получаемое изображение имеет формат высокой чёткости, что позволяет смотреть таким образом видеопрезентации и полноформатные фильмы;
  • стоимость размещения в отеле составит от четырёх до семи тысяч рублей за ночь. Создатели объекта планируют, что он будет пользоваться спросом у семей с детьми, так как для гостей будет предусмотрено множество активностей, в их числе: прогулки на электросамокатах по маршруту, созданному на основе бывшей железной дороги. Кроме того, разработан водный экомаршрут, позволяющий с водной глади увидеть фасад главной усадьбы в Михайловском.

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