О парк-отеле «Креневка» поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:48, 03 июля 2023, ПАИ

Соучредитель и инвестор проекта «Парк-отель Креневка» Виктор Скибин, а также руководитель проекта Евгений Шишкин стали гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: