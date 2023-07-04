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Фильм «Не хороните меня без Ивана» покажут на фестивале «Западные ворота»

На кинофестивале «Западные ворота» покажут картину режиссёра Любви Борисовой «Не хороните меня без Ивана», продюсером которого выступил Иван Болотников. О чём фильм в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказал Иван Болотников.

Фильм «Не хороните меня без Ивана» – история дружбы двух очень разных людей: Ивана, сына русского священника, и простого якута Степана, впадающего в летаргический сон при виде прекрасного. Фильм о красоте и о жизни.

«Жизнь – это великий дар, который надо ценить и беречь», – отметил продюсер фильма.

По рассказу Ивана Болотникова, изначально было название, но сценария не было. После написания сырого варианта сценария, проект получил основное финансирование от Минкульта, а сами съёмки заняли около месяца – июль и август.

«Рейтинг на Кинопоиске фильма выше, чем у «Аватара». Да, у него есть свои недочёты, но его однозначно стоит посмотреть», – отметил кинорежиссёр.

Ранее было опубликовано расписание показов южнокорейских картин на фестивале «Западные ворота» в Пскове. Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. 

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