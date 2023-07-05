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Владимир Путин: Форум «Истоки» даст старт новым идеям и инициативам

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» по случаю его открытия. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Фото: Telegram-канал «Истоки»

«Отрадно, что ваш форум становится традиционным и вновь приглашает к участию молодых учёных, студентов и аспирантов педагогических специальностей, творческую молодёжь, семьи с детьми, активистов детских движений из многих регионов России ‒ тех, кто искренне любит Родину и стремится посвятить себя изучению её многовековой истории и культуры, воспитанию молодёжи на высоких патриотических, духовно-нравственных идеалах и ценностях», – отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что участников форума ждёт большая и разнообразная программа: лекции и диспуты, экскурсии и мастер-классы, встречи с интересными людьми.

«И конечно, у вас есть замечательная возможность познакомиться с уникальными историческими, архитектурными памятниками гостеприимной Псковской земли, прикоснуться к древним духовным святыням», – добавил президент.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что нынешний форум пройдёт в атмосфере дружбы и созидания, даст старт новым содержательным идеям и инициативам.

Отметим, что форум «Истоки» пройдёт с 5 июля по 23 августа. Экологические активности от волонтёров-экологов «Делай!» и РЭО будут организованы в рамках первого заезда «Семейные ценности» с 5 по 12 июля, а ключевые события пройдут 8 июля.

Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от семи лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

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