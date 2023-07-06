Цифровые водительские права приравняют к бумажным

14:25, 06 июля 2023, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции и Минтранса разрабатывают проект об уравнивании электронных и бумажных водительских удостоверений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя ГИБДД РФ Михаила Черникова.

«Мы готовим вместе с Минтрансом постановление правительства о внесении изменений в ПДД для того, чтобы документы в электронном виде признавать наравне с бумажными», – сказал он в ходе пресс-конференции.

Напомним, что ранее МВД России утвердило порядок ограничения права управления транспортным средством для тех, кто не явился по повестке в военкомат. Также уклонисты от службы в армии не смогут получить водительские права.