Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья продолжают в Пскове

20:37, 07 июля 2023, ПАИ

Строительство дома на пересечении улиц Юности и Инженерной для переселенцев из аварийного жилья продолжают в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Ранее Борис Елкин заявил, что строительство дома решит проблему тех жителей региона, которые встали в очередь до 2017 года.

Напомним, в доме велись отделочные работы. Объект во время рабочего визита посетил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин.

Всего более 1 100 человек расселят из аварийного жилья в Псковской области в 2023 году.