Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья продолжают в Пскове
Строительство дома на пересечении улиц Юности и Инженерной для переселенцев из аварийного жилья продолжают в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.
Ранее Борис Елкин заявил, что строительство дома решит проблему тех жителей региона, которые встали в очередь до 2017 года.
Напомним, в доме велись отделочные работы. Объект во время рабочего визита посетил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин.
Всего более 1 100 человек расселят из аварийного жилья в Псковской области в 2023 году.
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