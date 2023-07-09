Пять боксёров из Псковской области стали чемпионами СЗФО

23:57, 09 июля 2023, ПАИ

Пять боксёров из Псковской области стали чемпионами в своих весовых категориях на чемпионате Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Лидия Шутова, Эльми Заядзаде, Артур Кулаков, Сергей Егоров и Мурат Юлдашаев будут представлять Псковскую область на Всероссийском чемпионате, который пройдёт в Хабаровске.

Напомним, что чемпионат Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин проходил в Пскове с 4 по 7 июля. В чемпионате приняли участие восемь областей и две республики.

Фоторепортаж с первого дня чемпионата по боксу здесь.