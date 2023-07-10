Новые выплаты для молодых матерей прокомментировала Наталия Соколова

13:06, 10 июля 2023, ПАИ

Новые выплаты для молодых матерей прокомментировала в эфире программы «Псковский телеграм Online» уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

«Любые меры поддержки нужны и хороши. Конечно, надо мотивировать молодых девушек рожать. Хочется, чтобы о рождении ребенка задумывались не только после 30 лет», — отметила она.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил программу повышения рождаемости в Псковской области на 2023-2025 годы.

В качестве новых мер поддержки программа будет включать единовременную выплату в 100 тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребёнка. Также полагается ежемесячная выплата в полторы тысячи рублей для женщин до 25 лет при рождении первого ребёнка после 31 мая 2023 года. Она предусмотрена до достижения ребёнком полутора лет.

Помимо этого, женщины, родившие первого ребёнка, освобождаются от транспортного налога до достижения ребёнком возраста трёх лет, а также семьям погашают обязательства на ипотечное кредитование жилья на сумму до 300 тысяч рублей при рождении первого ребёнка.