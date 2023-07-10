Андрей Мошков назначен прокурором Псковской области

18:02, 10 июля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин указом № 513 «О назначении на должность в органах прокуратуры Российской Федерации» назначил Андрея Мошкова прокурором Псковской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу президента России, с 10 июля Андрей Мошков назначен на должность прокурора Псковской области на пятилетний срок.

Отметим, что Андрей Мошков родился в 1979 году в Витебске (Белоруссия). Образование получил высшее юридическое, окончил Витебский государственный университет и Саратовскую государственную академию права.

Служил в органах прокуратуры Смоленской области с 2002 года, в том числе в должностях помощника прокурора Рославльского района, следователя, старшего следователя Рославльской межрайонной прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Промышленного района Смоленска, заместителя прокурора Ершичского района, прокурора Кардымовского района, прокурора Монастырщинского района.

Указом президента Российской Федерации от 15 июля 2021 Андрей Мошков был назначен на должность первого заместителя прокурора Хакасии.

Добавим, что указом президента РФ Владимира Путина от 17 апреля прокурор Псковской области Иван Грибов был назначен на пост прокурора Владимирской области. Исполняющим обязанности прокурора Псковской области тогда был назначен Алексей Попов.