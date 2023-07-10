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Динамика развития Псковской области серьёзная – Михаил Ведерников

Динамика развития Псковской области серьёзная. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото: ПАИ

«Мы сделали очень серьёзный шаг вперёд. Показатели различных федеральных рейтингов разные, но абсолютно точно динамика развития региона серьёзная. По нескольким рейтингам мы в пятёрке регионов страны с наиболее динамичным развитием. Я считаю, что это главный показатель. В целом, мы удовлетворяем базовые потребности, но работы ещё очень много», – отметил он.

По словам главы региона, в 2018 году соответствовали нормативному состоянию 29 % дорог, в этом году показатель составил 44 %.

«В этом направлении мы двигаемся семимильными шагами и, наверное, [находимся. – ПАИ] в числе регионов-лидеров по наращиванию объёмов. Если про образование говорить, то 33 школы на полтора миллиарда рублей в прошлом году мы привели в порядок. Для нас это уникальная возможность», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также он отметил, что дефицит медицинских кадров в Псковской области сократился с 52,6 до 42 %.

«Мы даём возможность для карьерного роста. Специалисты едут из других регионов. Им нравится, что в большинстве крупных медицинских учреждений руководители сами заинтересованы, энергичные, многие занимаются наукой и дают возможность сотрудникам развиваться», – сказал губернатор Псковской области.

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