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Общество

Брусчаткой из Карелии мостят монастырскую площадь в Печорах

Брусчатку из Карелии используют для мощения монастырской площади перед входом в Псково-Печерскую обитель и перед Михайловским храмом. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

По образцу древнего мощения специалисты выполняют основные объемы пешеходной зоны из обработанного специальным образом булыжника.

  • Брусчатка из Карелии
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»
  • Брусчатка из Карелии
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»
  • Брусчатка из Карелии
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»
  • Брусчатка из Карелии
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»
  • Брусчатка из Карелии
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»
  • Брусчатка из Карелии
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

«Периметры площадей оформляются галтованной (специально состаренной) брусчаткой. Пилено – колотая гранитная брусчатка напоминает дикий камень за счет необработанных граней. Этот вид гранитной брусчатки является доступным по цене и одним из самых надежных дорожных покрытий, самым долговечным. Брусчатка идеальна для мощения улиц с большой проходимостью», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генеральный план Печор утвердили в Псковской области. Также при реставрации храма в Печорах используют биоцидную обработку поверхности.

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