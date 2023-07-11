Брусчаткой из Карелии мостят монастырскую площадь в Печорах

10:18, 11 июля 2023, ПАИ

Брусчатку из Карелии используют для мощения монастырской площади перед входом в Псково-Печерскую обитель и перед Михайловским храмом. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

По образцу древнего мощения специалисты выполняют основные объемы пешеходной зоны из обработанного специальным образом булыжника.



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»











«Периметры площадей оформляются галтованной (специально состаренной) брусчаткой. Пилено – колотая гранитная брусчатка напоминает дикий камень за счет необработанных граней. Этот вид гранитной брусчатки является доступным по цене и одним из самых надежных дорожных покрытий, самым долговечным. Брусчатка идеальна для мощения улиц с большой проходимостью», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генеральный план Печор утвердили в Псковской области. Также при реставрации храма в Печорах используют биоцидную обработку поверхности.