Подать заявку на участие в смене «Созидание» форума «Истоки» можно до 15 июля

14:43, 11 июля 2023, ПАИ

Регистрация на участие в смене «Созидание» Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» продлится до 15 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы форума.

Молодые архитекторы, экскурсоводы, поисковики, студенты архитектурно-строительных вузов, активисты Российских студенческих отрядов могут стать участниками смены «Созидание». Им предстоит узнать больше о культуре, традициях и истории России, получить новые знания, пообщаться со спикерами от науки до культуры и медиа, а также познакомиться с единомышленниками. Подать заявку можно здесь.

Отметим, всего на форуме планируется пять заездов различных тематик. Первая смена под названием «Семейные ценности» началась 5 июля. Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки».

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

Ранее организаторы провели экскурсию по основным площадкам форума «Истоки» в Печорах.