Себежский нацпарк посетили участники заезда «Семейные ценности» форума «Истоки»

16:56, 11 июля 2023, ПАИ

Национальный парк «Себежский» посетили участники семейного заезда Молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Чистейший воздух, спокойная и величавая красота сосен парка восхищала с первых секунд пребывания», – подчеркнули гости Себежского нацпарка.

Участники прогулялись по экологическим тропам нацпарка, попутно узнавая новое о диких растениях России, занесённых и охраняемых Красной книгой. В ходе прогулки по экотропам гостям удалось посетить небольшую метеостанцию посреди леса. «И это лишь малая часть экскурсии», – подчеркнули организаторы.

Помимо прогулки по лесу, участники смогли посетить Себеж и познакомиться с его историей.

Отметим, всего на форуме планируется пять заездов различных тематик. Первая смена под названием «Семейные ценности» началась 5 июля. Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки».

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

Ранее организаторы провели экскурсию по основным площадкам форума «Истоки» в Печорах.