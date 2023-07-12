Участники конного похода «Александрова дорога» будут одеты в амуницию XIII века

13:08, 12 июля 2023, ПАИ

Конники, участвующие в исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога», будут облачены в амуницию XIII века. Об этом рассказала исполнительный продюсер реконструкции конного похода Алина Медведева на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Поход пройдёт с 15 июля по 12 сентября, в третий раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Конники стартуют от мемориала в Самолве и пройдут через восемь регионов к месту кончины Александра Невского (город Городец Нижегородской области). Дружинники будут одеты в амуницию XIII века. Один костюм весит от 15 до 30 килограммов», – отметила она.

По словам Алины Медведевой, помимо основной группы из 20 конников, в походе будет участвовать хозгруппа из десяти человек, в числе которых будет и повар.

«Хотя люди по пути встречают дружину пирожками, соленьями-вареньями. Ночевать участники похода будут в лесах, будут разбивать исторические шатры. Участки для стоянок уже определены», – рассказала спикер.

Напомним, что в этом году гдовская деревня Самолва станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода «Александрова дорога». В честь этого в деревне состоится фестиваль. Для гостей будут работать средневековые мастер-классы, интерактивные площадки. Также зрителям фестиваля представят конное шоу.