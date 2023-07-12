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Общество

Перерабатывать пластик научили участников форума «Истоки»

Перерабатывать пластик и сортировать отходы научились участники Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» благодаря программе по экологизации Росмолодёжи. Об этом ПАИ сообщили организаторы проекта.

Фото здесь и далее: организаторы проекта

Для сокращения углеродного следа форума и количества создаваемых отходов на территории была введена система раздельного сбора отходов, которые впоследствии отправятся на переработку. В столовой и на площадке форума полностью отказались от пластиковой посуды в пользу многоразовой.

В фирменном комплекте мерча также отказались от лишней упаковки, зато каждый участник получил в наборах многоразовые дождевики, шоппер и многоразовую бутылку. 
 
В столовой также удалось включить на выбор вегетарианский тип питания, который считается более экологичной альтернативой, а остатки еды передают на скотный двор Псково-Печерского монастыря.

Участники смогли узнать всё о переработке пластика, а также самостоятельно осуществить полный цикл переработки на площадке передвижной мастерской переработки «Зелёный фургон», где даже самые маленькие ребята измельчили пластиковые крышечки на велошредере, а следом переплавили их в памятные значки или брелоки.

Помимо этого, волонтёры-экологи провели ряд просветительских активностей: ️лекцию по осознанному потреблению и экологическим привычкам; мастер-класс по росписи шопперов и игру «Экоактивити» на знание экологической терминологии.

Отметим, что форум «Истоки» проходит с 5 июля по 23 августа. Экологические активности от волонтёров-экологов «Делай!» и РЭО были организованы в рамках первого заезда «Семейные ценности» с 5 по 12 июля.

Форум проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

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