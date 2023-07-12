Участники историко-культурного форума «Истоки» посетили Изборский музей

17:04, 12 июля 2023, ПАИ

Более 160 участников первого заезда форума «Семейные ценности» побывали в Изборске 11 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.

Сотрудники музея-заповедника «Изборск» провели для участников форума экскурсии по территории Изборской крепости и Словенских ключей, показали выставку «Изборский хоровод» и организовали интерактивную игру «Чудесное путешествие» внутри крепости.

В этой смене форума принимают участие молодые семьи с детьми, педагоги, члены и руководители семейных клубов, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций из 40 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области.

«В программе площадки «Семейные ценности» – множество интересных и полезных дискуссий о функции родителей и педагогов в воспитании детей, важности семейных ценностей и личного примера, сохранении семейной истории и многом другом», - отмечается в сообщении.

Отметим, что форум «Истоки» проходит с 5 июля по 23 августа. Экологические активности от волонтёров-экологов «Делай!» и РЭО были организованы в рамках первого заезда «Семейные ценности» с 5 по 12 июля.