О мерах поддержки студентов рассказал Михаил Ведерников выпускникам-медалистам

13:23, 13 июля 2023, ПАИ

Какие меры поддержки студентов есть в Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников в беседе с псковскими выпускниками-медалистами в ПсковГУ сегодня, 13 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Студентам оказывают государственные меры поддержки. Лучшие из лучших достойны поддержки на региональном уровне. Есть губернаторская стипендия для педагогов, с сентября такую стипендию будут получать и студенты-медики. Нам очень нужны высококвалифицированные кадры по всем направлениям», – подчеркнул глава региона.

Помимо этого, Михаил Ведерников рассказал о тех качествах, которые позволяют добиться успеха в жизни и работе. «Профессионализм. Качественное и заботливое отношение к людям. Сначала ты работаешь на имя, а потом имя на тебя», – заверил он.

Отвечая на вопрос, кто для главы региона является примером, губернатор ответил: «Родители, учителя, руководители. Учиться можно у любого человека, даже с нищим можно присесть на корточки и поговорить».

Ранее сообщалось, что псковским выпускникам-медалистам провели экскурсию по ПсковГУ.