Контрольно-туристский маршрут преодолели участники слёта учащихся Союзного государства

17:23, 14 июля 2023, ПАИ

Третий день туристского слёта учащихся Союзного государства проходит в Островском районе сегодня, 14 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Ребята уже приняли участие в одном из главных соревнований слёта – «Контрольно-туристский маршрут «Движение – жизнь». Для них подготовили 17 контрольных пунктов с заданиями. Участникам предстояло собрать и разобрать палатку, преодолеть навесную переправу, подъёмы и спуски по веревке и осуществить транспортировку больного на носилках.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Также в рамках мастер-классов ребятам рассказывают, как проводятся поисковые работы, и учат обращаться с робототехникой.

Напомним, туристский слёт учащихся Союзного региона проходит в Островском районе с 12 по 17 июля. Во второй день слёта 16 команд представили свои регионы. В рамках турслёта учащиеся Союзного государства почтили память жертв войны.

О том, как прошёл первый день турслёта, смотрите в нашем фоторепортаже.