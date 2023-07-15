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Общество

Фестиваль «Александрова дорога» проходит в Самолве 

Фестиваль в честь начала конного похода «Александрова дорога» проходит в Самолве в Гдовском районе сегодня, 15 июля, сообщает Театрально-концертная дирекция Псковской области.

На территории разбили исторический лагерь реконструкторов, где можно будет познакомиться с бытом тех времён, сфотографироваться с рыцарями и поучаствовать в средневековых мастер-классах.

На ристалище проходят настоящие сражение и состязания более 100 реконструкторов из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Москвы и Владимира.

На мероприятии работают торговые ряды, ярмарка современных мастеров, фуд-корт, лучный тир и фотозона.

Для гостей мероприятия подготовлено выступление музыкальных коллективов: группы Spiritual Seasons и группы MystTerra из Москвы.

Напомним, в этом году Псковская область станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Участники конного похода будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и конной подготовке. Действие будет сопровождаться средневековой музыкой. Зрителям также представят средневековое конное шоу. Отметим, что на «Александровой дороге» ожидается более семи тысяч гостей.

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