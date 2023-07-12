Более семи тысяч гостей ожидается на фестивале «Александрова дорога» в Гдовском районе

15:15, 12 июля 2023, ПАИ

Более семи тысяч гостей планируют принять организаторы фестиваля «Александрова дорога» в Гдовском районе. Об этом сообщила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции региона Татьяна Мартынова на брифинге в медиацентре ПАИ.

Она добавила, что в прошлом году фестиваль посетили около семи тысяч гостей и в этом году организаторы рассчитывают, что его посетят ещё больше людей.

Концепция фестиваля отправит зрителей в своеобразное путешествие в далёкое прошлое, где они станут свидетелями настоящего средневекового представления – воины будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и конной подготовке. Спектакль будет сопровождаться живой средневековой музыкой – группа LaVerden исполнит произведения, написанные специально для проекта «Александрова дорога».

Пройдут показательные бои конницы. На территории будет разбит исторический лагерь реконструкторов «Чертог Раса», «Орден», Псковская вольница», «Плесков град», «Великолукское ополчение», «Рать», «Ланкастер», «Гельвеция», «Тальскег» и лагерь «Александрова дорога» (конница) из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Соснового Бора, Москвы, Владимира.

Напомним, что в этом году гдовская деревня станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода «Александрова дорога».

Мероприятие посвящено 760-летию со дня кончины Александра Невского. 20 реконструкторов пройдут более двух тысяч километров от берега Чудского озера до Феодоровского монастыря (город Городец Нижегородской области). Маршрут реконструкции пройдёт через восемь регионов и шесть особо охраняемых природных территорий, связанных с именем Александра Невского и историей Древней Руси.

Участниками будет соблюдена полная историческая аутентичность – они будут носить одежду образца XIII века, ночевать в шатрах, готовить пищу на костре.