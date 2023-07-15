Тренер братьев Шабановых прокомментировал выступление псковичей на кубке России по лёгкой атлетике

18:33, 15 июля 2023, ПАИ

Выступление псковских спортсменов Константина и Филиппа Шабановых на кубке России по бегу на 110 метров с барьерами прокомментировал корреспонденту ПАИ тренер и отец псковичей Георгий Шабанов.

«Погода была в норме. После дождя было свежо. Дорожка была не очень хорошая, но можно было пробежать лучше. Работаем дальше, ещё старт на мемориале Куца и чемпионате России в Челябинске, где подойдём в лучшей форме. Ну а пока так, как есть. А вот Наташа Спиридонова молодец», – отметил Георгий Шабанов.

Напомним, что соревнования проходили в Жуковском в Московской области. По результатам финального забега Константин Шабанов занял второе место с результатом 13,82 секунды. Филипп Шабанов пробежал за 13,88 секунды и занял третье место.

Отметим, что псковичка Наталья Спиридонова выиграла на соревнованиях по прыжкам в высоту на кубке России по лёгкой атлетике. Она взяла высоту 1,93, которая является для неё личным рекордом.