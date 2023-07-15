Интерактивный лагерь создали в Самолве для участников форума «Истоки»

21:16, 15 июля 2023, ПАИ

Интерактивную площадку «Русский лагерь X–XIII веков» организовали в рамках фестиваля «Александрова дорога» для участников молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Мероприятие прошло в Самолве Гдовского района сегодня, 15 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Данную площадку помогло создать Российское военно-историческое общество. На месте были представлены предметы быта и вооружения – копья, кольчуги, щиты с гербами. Отметим, что все атрибуты средневековья можно было потрогать руками, а некоторые даже примерить, например – исторические костюмы.

Эксперт Дмитрий Коровкин, который с 1991 года занимается исторической реконструкцией, прочёл участникам «Истоков» лекцию на тему «Русский лагерь X–XIII веков».

«В рамках форума «Истоки» мы приехали в Самолву вместе с участниками второго заезда, среди которых молодые историки, реконструкторы, экскурсоводы. Наша задача – погрузить участников в историю, привлекая экспертов – таких мастаков исторической науки, которые расскажут участникам об эпохе Александра Невского. Мы стремимся рассказать как можно больше: какие достижения были сделаны Александром Невским, и что за открытия он совершил», – отметила координатор проекта «Александрова дорога» Мария Гольденберг.

В рамках экскурсионной программы участники форума посетили мемориал «Князь Александр Невский с дружиной», в создании которого принимали участие эксперты Всероссийского военно-исторического общества.

Напомним, второй заезд «Историко-культурное наследие» Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» стартовал в Печорах 14 июля. Отметим, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.