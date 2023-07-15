Новый проект «Садогород с Иваном Мельником» стартует на «Первом Псковском»

22:38, 15 июля 2023, ПАИ

Новый проект «Садогород с Иваном Мельником» стартует на телеканале «Первый Псковский».

Полезные советы и лайфхаки для сада и огорода, как увеличить урожай, избавиться от сорняков, бороться с насекомыми и иметь вкусные экологически чистые овощи и фрукты в программе рассказывает известный фермер из Себежского района Иван Мельник.

Свежие выпуски «Садогород с Иваном Мельником» можно посмотреть на «Первом Псковском» во вторник в 19:55, повтор – в субботу в 09:45 и в среду в программе «Утро на Великой», которая выходит в эфире ОТР с 7 до 9 утра.

Напомним, руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в конце мая побывал в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове. Он рассказал об открытии к 2024 году в Себежском районе первого в регионе фруктохранилища с полным циклом автоматизации, развенчал миф о парафинировании яблок и дал рекомендации садоводам.