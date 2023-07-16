Псковичи познакомились с работой спецслужб на Форуме молодых семей

13:32, 16 июля 2023, ПАИ

Сотрудники служб спасения продемонстрировали детям спецтехнику и оборудование, а также рассказали об особенностях своей профессии в рамках Форума молодых семей, который проходит в сквере ПсковГУ сегодня, передаёт корреспондент ПАИ.

Сотрудники МЧС рассказали детям об инвентаре пожарного автомобиля, а работники скорой медицинской службы продемонстрировали, каким оборудованием снабжён реанимобиль.

Всё желающие смогли посидеть за рулём спецтехники, выступив в роли пожарного, сотрудника ГИБДД или медсестры скорой помощи.

Напомним, Форум молодых семей проходит сегодня в Университетском сквере ПсковГУ. Участники форума могут посетить интерактивные площадки, круглый стол, а также просветительские площадки на темы психологии внутрисемейных отношений и духовно-нравственных семейных ценностей. Подробнее с программой форума можно ознакомиться здесь.