Почему алмазы начали производить именно в Псковской области, объяснила эксперт

15:57, 17 июля 2023, ПАИ

Почему Псковская область стала одной из немногих среди регионов РФ, где выращиваются алмазы, объяснила генеральный директор компании «Синтез Технолоджи», являющейся одним из ведущих производителей алмазов в России, Екатерина Наговицына в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Наша фирма была организована в Санкт-Петербурге в конце 2016 года. Естественно, встал вопрос о запуске глобального производства. Начали мы искать, куда же нам поехать, отсматривали все особые экономические зоны в России. На тот момент мы были ориентированы больше на экспорт алмазов. Поэтому отчасти нас интересовала особая экономическая зона, и немаловажный фактор – стоимость электроэнергии, потому что у нас основное потребление – это как раз электричество», – пояснила она.

Как рассказала гостья студии, Псковская область была выбрана неслучайно – именно здесь была возможность оперативно запустить производство алмазов.

«Во-первых, здесь было готовое здание. Не нужно было тратить время на стройку. Единственное, мы максимально улучшили фундамент, потому что для пресса весом в 100 тонн фундамент нужен достаточно специфический. Плюс стоимость электроэнергии здесь привлекательная, особенно по сравнению с Санкт-Петербургом», – перечислила плюсы Екатерина Наговицына.

Напомним, на Петербургском экономическом форуме в этом году был развёрнут стенд Псковской области. Экспозиция познакомила участников мероприятия с крупнейшими промышленными производствами, в том числе и с ООО «Синтез Технолоджи». По итогам форума руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций. Всего было подписано порядка 20 предметных соглашений. Помимо этого, в ближайшие три года регион получит по результатам мероприятия ещё 15 млрд рублей.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум прошёл под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.