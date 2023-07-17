О производстве алмазов в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

17:50, 17 июля 2023, ПАИ

Генеральный директор компании «Синтез Технолоджи», являющейся одним из ведущих производителей алмазов в России, Екатерина Наговицына стала гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: