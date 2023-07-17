Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О производстве алмазов в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Генеральный директор компании «Синтез Технолоджи», являющейся одним из ведущих производителей алмазов в России, Екатерина Наговицына стала гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ. На фото Екатерина Наговицына

Главное из эфира:

  • «В будущем мы будем приобретать прессы также в Китае, а дорабатывать уже полностью здесь. Сейчас у нас шесть прессов стоит, и только один пока собран по эталону»;
  • ближайшей перспективой улучшения производства станет модернизация первой линии;
  • порядка 600 карат алмазов в месяц выращивают в ОЭЗ «Моглино»;
  • «В зависимости от заказа мы можем, например, больше маленьких алмазов выращивать или, наоборот, больше крупных, но общий объём карат остаётся равным»;
  • технология выращивания алмазов методом HPHT, скажем так, достаточно новая;
  • как растёт алмаз: у нас источник – графит и металл-катализатор. Также есть затравки – то, от чего алмаз начнёт кристаллизацию. 100-тонный пресс давит на эту сборку, которая размерами, грубо говоря, 10x10 сантиметров;
  • на заводе ведётся не только серийное производство;
  • «Наша фирма была организована в Санкт-Петербурге в конце 2016 года. Естественно, встал вопрос о запуске глобального производства. Начали мы искать, куда же нам поехать, отсматривали все особые экономические зоны в России»;
  • крупные сетевые магазины преимущественно продают лабораторно выращенные алмазы. С точки зрения международной ассоциации они по всем характеристикам полностью соответствуют природным;
  • Псковская область для производства алмазов была выбрана неслучайно – именно здесь была возможность оперативно запустить производство алмазов.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 июля 2023

Учащиеся Печорского района побывали в администрации муниципалитета

17 июля 2023

Память Героя России Тимура Апакидзе почтили в Острове

17 июля 2023

79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков отметили в Себеже

17 июля 2023

Грибы есть, но червивые: В Гдовском районе жители собирают лесной урожай

17 июля 2023

В Кунье завершился ремонт дворов многоквартирных домов

17 июля 2023

59-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

17 июля 2023

Как немец и француз ссорились из-за целого состояния в Псковской губернии, рассказали архивисты

17 июля 2023

Что означает смутивший великолучан новый дорожный знак, объяснили в ГИБДД


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...