О производстве алмазов в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Генеральный директор компании «Синтез Технолоджи», являющейся одним из ведущих производителей алмазов в России, Екатерина Наговицына стала гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- «В будущем мы будем приобретать прессы также в Китае, а дорабатывать уже полностью здесь. Сейчас у нас шесть прессов стоит, и только один пока собран по эталону»;
- ближайшей перспективой улучшения производства станет модернизация первой линии;
- порядка 600 карат алмазов в месяц выращивают в ОЭЗ «Моглино»;
- «В зависимости от заказа мы можем, например, больше маленьких алмазов выращивать или, наоборот, больше крупных, но общий объём карат остаётся равным»;
- технология выращивания алмазов методом HPHT, скажем так, достаточно новая;
- как растёт алмаз: у нас источник – графит и металл-катализатор. Также есть затравки – то, от чего алмаз начнёт кристаллизацию. 100-тонный пресс давит на эту сборку, которая размерами, грубо говоря, 10x10 сантиметров;
- на заводе ведётся не только серийное производство;
- «Наша фирма была организована в Санкт-Петербурге в конце 2016 года. Естественно, встал вопрос о запуске глобального производства. Начали мы искать, куда же нам поехать, отсматривали все особые экономические зоны в России»;
- крупные сетевые магазины преимущественно продают лабораторно выращенные алмазы. С точки зрения международной ассоциации они по всем характеристикам полностью соответствуют природным;
- Псковская область для производства алмазов была выбрана неслучайно – именно здесь была возможность оперативно запустить производство алмазов.
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