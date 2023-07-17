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Спорт

Псковский футболист станет игроком академии «Зенит»

Псковский футболист 2007 года рождения Владимир Макеев станет игроком академии «Зенит». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер игрока Герман Кравченко.

Фото: Андрей Лупанов

«Он у нас сейчас ездил на просмотр в академию «Зенита» на неделю. Всем понравился. Вернули нам его до конца чемпионата, чтобы он получал игровую практику. В конце чемпионата он поедет в Санкт-Петербург и будет полноценным игроком академии», – рассказал Герман Кравченко.

Отметим, что в прошедшем матче юношеской футбольной лиги против «Динамо-Вологды» Владимир Макеев поучаствовал во всех трёх голах ФК «Псков».

Напомним, что недавно псковский футболист 2008 года рождения Александр Егоров перешёл в академию «Зенит».  

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