Псковичи могут проголосовать за подключение малых населённых пунктов к интернету

09:59, 18 июля 2023, ПАИ

Жители Псковской области могут проголосовать за подключение к мобильному интернету малых населённых пунктов. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Отдать свой голос псковичи могут двумя способами:

– на портале госуслуг, выбрав населённый пункт, где проживает от 100 до 500 человек. Для этого нужно перейти по ссылке;

– отправить письмо в Минцифры по почте. В нём нужно указать имя, адрес регистрации и населённый пункт.

Отметим, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, сообщил, что в общей сложности в Псковской области с 2018 года по настоящий момент установлены 82 вышки, которые охватывают 358 населённых пунктов, где проживает порядка 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что дополнительные вышки связи могут появиться в приграничных районах Псковской области.