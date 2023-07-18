Андрей Турчак выразил слова соболезнования родным и близким Юрия Шматова

13:14, 18 июля 2023, ПАИ

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил слова соболезнования родным и близким первого председателя Псковского областного Собрания Юрия Шматова, умершего 18 июля.

«Не стало Юрия Анисимовича Шматова – патриарха псковской политики, самого первого председателя Псковского областного Собрания депутатов. Для всех это огромная утрата», – отметил он.

Андрей Турчак подчеркнул, что всю свою жизнь Юрий Шматов посвятил Псковщине и её развитию. Прошёл путь от токаря до директора завода, главы облсобрания, сенатора. «Люди знали его, доверяли ему. Коллеги уважали за огромный опыт, знания, справедливость решений», – подчеркнул сенатор.

«Юрий Анисимович стал первым почётным гражданином Псковской области. Заслуженное признание за многолетние труды он принял с присущей ему скромностью. Мы навсегда запомним его именно таким – человеком с огромным сердцем, искренне болеющим за Псковщину, при всех своих званиях и заслугах сохранившим открытость и простоту в общении с людьми. Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Анисимовича», – заключил Андрей Турчак.

Ранее сообщалось, что прощание с Юрием Шматовым пройдёт 20 июля.