«Псковская правда» опубликовала интервью в память о Юрии Шматове
Умер первый председатель Псковского областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Отпевание пройдёт в струго-красненском храме Георгия Победоносца 20 июля.
Коллектив госмедиахолдинга Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Шматова.
В связи с трагичной кончиной издание «Псковская правда» публикует последнее большое интервью с Юрием Шматовым. Разговор о жизни, политике и судьбах региона с ним состоялся в ноябре 2017 года, когда «аксакалу псковской политики», как его часто называли, исполнялось 80 лет.
Интервью можно прочитать по ссылке.
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18 июля 2023
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