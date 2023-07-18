«Псковская правда» опубликовала интервью в память о Юрии Шматове

15:01, 18 июля 2023, ПАИ

Умер первый председатель Псковского областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Отпевание пройдёт в струго-красненском храме Георгия Победоносца 20 июля.

Коллектив госмедиахолдинга Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Шматова.

В связи с трагичной кончиной издание «Псковская правда» публикует последнее большое интервью с Юрием Шматовым. Разговор о жизни, политике и судьбах региона с ним состоялся в ноябре 2017 года, когда «аксакалу псковской политики», как его часто называли, исполнялось 80 лет.

Интервью можно прочитать по ссылке.