Елена Бибикова: Юрий Шматов был добрым и отзывчивым человеком

17:40, 18 июля 2023, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова выразила искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни первого председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрия Шматова. Об этом ПАИ сообщили в аппарате сенатора.

«Мы всегда будем помнить Юрия Анисимовича как сильного, честного, прямого и принципиального политика, с твёрдыми убеждениями и активной жизненной позицией, мудрого и взвешенного», – сказала сенатор в соболезновании и отметила, что Юрий Шматов был добрым и отзывчивым человеком, с благородной душой и открытым сердцем.

Ранее сообщалось, что отпевание Юрия Шматова пройдёт в струго-красненском храме Георгия Победоносца 20 июля.