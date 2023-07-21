ВИДЕОФАКТ. Ночные виды Себежского нацпарка

09:26, 21 июля 2023, ПАИ

Себежский национальный парк ночью показали жителям Псковской области. Видео размещено в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Ночёвка в Себежском национальном парке на мысе Преображения озера Озерявки. Снято на смартфон», – говорится в сообщении.

Ранее жителям Псковской области показали восход кровавой Луны над Псковом.

Отметим, что 19 августа в Пскове пройдёт астрономический фестиваль «Небо зовёт!». В программе фестиваля будут лекции, различные активности для детей и взрослых, наблюдения в телескоп и другое.