ВИДЕОФАКТ. Ночные виды Себежского нацпарка
Себежский национальный парк ночью показали жителям Псковской области. Видео размещено в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
«Ночёвка в Себежском национальном парке на мысе Преображения озера Озерявки. Снято на смартфон», – говорится в сообщении.
Ранее жителям Псковской области показали восход кровавой Луны над Псковом.
Отметим, что 19 августа в Пскове пройдёт астрономический фестиваль «Небо зовёт!». В программе фестиваля будут лекции, различные активности для детей и взрослых, наблюдения в телескоп и другое.
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