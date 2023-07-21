Тематическую экскурсию проведёт Псковский музей-заповедник 23 июля

16:37, 21 июля 2023, ПАИ

Тематическая экскурсия, приуроченная к 79-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в ходе Псковско-Островской наступательной операции состоится в Псковском музее-заповеднике 23 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Участники узнают, как сотрудники отдела советской истории создавали в 1989 году постоянную экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», увидят уникальные экспонаты времён войны, вспомнят факты из истории Псковского края с 1941 по 1945 годы.

Напомним, что праздничные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 1120-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи, начались сегодня, 21 июля, и продлятся до 23 июля. С программой празднования можно ознакомиться здесь.