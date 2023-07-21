Борис Елкин – о праздновании Дня города: Каждый по интересам найдёт для себя мероприятия

16:46, 21 июля 2023, ПАИ

Каждый по интересам найдёт для себя отдельные мероприятия в Дни города Пскова, заявил глава Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 июля.

«Программа, с одной стороны, спокойная, с другой - насыщенная. Три дня у нас расписаны по часам почти, мы старались максимально локализировать в отдельных местах, чтобы доставлять меньше дискомфорта и упросить навигацию», – сказал Борис Елкин.

Он отметил, что традицией Дня города стал фестиваль по сап-серфингу, который проводится уже второй год. Также продолжается и то, что люди на воде будут в карнавальных костюмах.

«У нас широкая программа по использованию Зелёного театра, все три дня он будет «шуметь». Будут выступления разной направленности. Основное место притяжения – это Финский парк и парк Строителей, эти две территории достаточно хорошо себя зарекомендовали, и мы решили, что нужно использовать этот опыт, и продолжаем использовать их», – рассказал Борис Елкин.

Также на празднике будут отдельные точки для детей. В Финском парке будут концерты, а также пройдёт фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь».

Борис Елкин отметил, что организовать праздник мороженого, который пройдёт в парке Строителей, предложили предприниматели: «Предприниматели выступили с инициативой, и мы поддержали их. Мороженое будет абсолютно бесплатное, также на этой площадке будут другие активности: настольные игры, интерактивы».

«Впечатление о празднике будет другое, мы немного поменяли формат, навигация будет проще. Мы увеличили количество спортивных мероприятий. Стараемся уделять отдельное внимание спорту, детям», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что праздничные мероприятия продлятся до 23 июля включительно. С полной программой можно ознакомиться здесь.