Наталья Горбачёва: Возможность электронного голосования создана для активных избирателей

17:29, 21 июля 2023, ПАИ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) уже перестало быть экспериментом и перешло в плоскость одной из традиционных форм голосования. Экспертным мнением по поводу плюсов ДЭГ с ПАИ поделилась председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.

«Дистанционное электронное голосование – это про безопасность, прозрачность, конфиденциальность и удобство. Возможность электронного голосования создана для активных избирателей, которые идут в ногу со временем и, ввиду своей занятости, не всегда имеют возможность прийти и проголосовать на участке», – сказала Наталья Горбачёва, подчеркнув, что в прошлом году лично приняла участие в электронном голосовании и убедилась в этом.

Она также выразила надежду на то, что такой формат привлечёт больше избирателей.

«В 2022 году ДЭГ было только в Пскове, в этом году воспользоваться дистанционным электронным голосованием можно на всех избирательных кампаний на территории всего региона, как на выборах губернатора, так и на муниципальных кампаниях», – отметила эксперт.

Отметим, что в Псковской области в этом году проходит 12 избирательных кампаний: выборы губернатора Псковской области и выборы в органы местного самоуправления, включая выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа. Принять участие в голосовании, которое состоится 8, 9 и 10 сентября, можно будет двумя способами: посетив избирательный участок или онлайн, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).