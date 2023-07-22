Фольклорный парад проходит по Октябрьскому проспекту в Пскове

11:50, 22 июля 2023, ПАИ

Участники фестиваля «Соловьиная ночь» начали фольклорный парад по центральным улицам Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Шествие состоит из представителей фольклорных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Луги, Великого Новгорода, Псковской области и Республики Беларусь. Колонна двигается по Октябрьскому проспекту в сторону Финского парка.

Шествие сопровождается громкими песнями, наигрышами на гармошках и балалайках.

Отметим, что все желающие могут присоединиться к фольклорному параду.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Напомним, что фестиваль «Соловьиная ночь» стартовал в Пскове вчера.