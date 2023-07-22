Фольклорный парад проходит по Октябрьскому проспекту в Пскове
Участники фестиваля «Соловьиная ночь» начали фольклорный парад по центральным улицам Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
Шествие состоит из представителей фольклорных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Луги, Великого Новгорода, Псковской области и Республики Беларусь. Колонна двигается по Октябрьскому проспекту в сторону Финского парка.
Шествие сопровождается громкими песнями, наигрышами на гармошках и балалайках.
Отметим, что все желающие могут присоединиться к фольклорному параду.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Напомним, что фестиваль «Соловьиная ночь» стартовал в Пскове вчера.
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