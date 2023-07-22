Сыграть за Килиана Мбаппе: в Пскове проходят соревнования по киберфутболу

16:27, 22 июля 2023, ПАИ

Соревнования по киберфутболу, посвящённые празднованию 1120-летия Пскова и 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, проходят в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«У нас проходят соревнования среди ребят 2010 и 2011 годов рождения. Также принимают участие и остальные желающие, которые просто зарегистрировались. На наш турнир пришла даже целая футбольная команда с тренером Ильёй Орловым. Соответственно разыгрываются два кубка: взрослый и детский. Сейчас участвует 17 детей и 12 взрослых, но их, скорее всего, будет больше, потому что кто-то зарегистрировался, но просто задерживается. Когда это всё начиналось в 2016 году было сложно собрать столько участников, но сейчас уже легко. Всё зависит от организаторов. Мы просто такие активные ребята, которые стараются продвигать свой спорт. Плюс это интересно молодёжи, а также это всё связано с большим спортом», – рассказал корреспонденту ПАИ организатор соревнований Давид Мошура.

Он уточнил, что киберспортивная система розыгрыша у молодёжи разделена на верхнюю и нижнюю сетку. «То есть если ты в верхней сетке проиграл, то есть ещё шанс побороться за финал в нижней. У взрослых соревнования поделены на две группы, где каждый играет с каждым. В полуфинал выходят по два человека с группы. Затем уже играются финал и матч за третье место. При выборе команд нельзя взять команду звёзд. Чаще берут команды ПСЖ и сборной Франции из-за того, что там есть Килиан Мбаппе», – уточнил Давид Мошура.

Добавим, что сегодня компанию ребятам составил глава Пскова Борис Елкин – он сыграл с ними в интерактивный футбол FIFA 2023.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.