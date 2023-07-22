Рекорд Псковской области побили на соревнованиях по гиревому спорту

22:29, 22 июля 2023, ПАИ

Алексей Бучин побил рекорд Псковской области по гиревому спорту на соревнованиях в честь Дня города Пскова. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор соревнований Николай Лапшин.

«Мужчины соревновались в двух весовых категориях до и свыше 80 килограммов. В каждой категории была высокая конкуренция. Спортсмены выступали с гирями 24 и 16 килограммов. Два подъёма 16-килограммовой гири считаются как один подъём 24-килограммовой. В весовой категории до 80 килограммов при собственном весе в 63 килограмма был побит рекорд Псковской области. Алексей Бучин поднял две 24-килограммовые гири 78 раз. В весовой категории свыше 80 килограммов развернулась серьёзная борьба между двумя спортсменами. Победителем вышел Святослав Иванов, который показал результат в 89 подъёмов. Второе место занял мастер спорта Дмитрий Маяков. Он сумел продемонстрировать результат в 86 подъёмов. Среди девушек победу одержала Екатерина Костина, которая показала 145 подъёмов в рывке 16-килограммовых гирь», – поделился результатами Николай Лапшин.

По словам Николая Лапшина, соревнования можно считать успешными. «Все спортсмены показали хорошие результаты. Кто-то даже смог побить личный рекорд», – подытожил организатор соревнований.

Отметим, что сегодня в Пскове проходил большой спортивный праздник в честь празднования 1120-летия города и 79-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.