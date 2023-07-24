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Общество

Галина Невалённая объяснила псковичам, сколько времени занимает диспансеризация

О том, сколько времени занимает прохождение диспансеризации для разных слоев населения региона, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online».

Фото: ПАИ

«Если возраст молодой, то обследований требуется меньше – флюорография, анализ крови на холестерин-глюкозу и заключительное консультирование терапевта. Это все можно пройти буквально за полчаса. Чем старше возраст, тем больше факторов риска, а значит, и обследований больше. Поэтому может не получиться пройти диспансеризацию за один день. Но мы все обследования распределяем и записываем на прохождение диспансеризации так, чтобы это было удобно», – пояснила она.

Также Галина Невалённая отметила, что для псковичей с плотным графиком работы проводится выездная диспансеризация.

«По всем организациям отправили обращение к работодателю, чтобы спланировать выездную диспансеризацию. Мы приезжаем на мобильном комплексе и можем прямо в автобусе проводить анализы. Можем проводить анализы и в помещении по месту работы. На заключительное консультирование терапевт туда же выезжает», – рассказала она.

Гостья эфира также добавила, что в некоторых случаях выезд мобильного комплекса осуществляется в отдельные микрорайоны.

«Мы используем сейчас все варианты диспансеризации. Мы готовы на любые формы работы, периодически готовы выехать в микрорайон. Например, бывают большие дворы, где несколько домов, наш автобус подъезжает, и можно быстро пройти необходимые обследования рядом с домом», – подчеркнула она.

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