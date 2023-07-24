Борис Елкин поздравил псковичей с Днём княгини Ольги

14:44, 24 июля 2023, ПАИ

С Днём памяти святой равноапостольной княгини Ольги поздравил псковичей глава города Борис Елкин. Своё обращение он опубликовал в телеграм-канале.

Сегодня в честь основательницы и покровительницы Пскова во всех храмах нашего города прошли Божественные литургии, а в Псковском кремле – торжественный молебен.

«Княгиня Ольга внесла огромный вклад в распространение православной веры, развитие древних русских городов и становление нашего государства. Первая правительница Киевской Руси – значимая историческая личность, к которой мы относимся с особым почтением и уважением!» – отметил Борис Елкин.